Zestig kamerverhuurders in Stad krijgen alsnog vergunning

Zestig kamerverhuurders in de stad Groningen die sinds 2015 geen vergunning meer hadden krijgen deze vergunning alsnog. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) woensdagavond laten weten. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden.

In 2015 veranderde de regelgeving voor kamerverhuur. De gemeente stelde in dat jaar de 15 procentnorm in. Kamerverhuurders moesten vanwege deze verandering opnieuw een vergunning aanvragen. Verschillende verhuurders hadden dit niet gedaan en kwamen op deze manier zonder vergunning te zitten. Eén van de verhuurders stapte daarop naar de rechter omdat in zijn ogen de gemeente hem niet actief op de hoogte had gebracht over de veranderingen. De Raad van State gaf de verhuurder gelijk en verklaarde dat de gemeente inderdaad nalatig is geweest.

Van der Schaaf maakte bekend dat behalve deze zaak nog eens zestig verhuurders zich in dezelfde situatie bevinden en dus ook een vergunning krijgen. Tachtig andere verhuurders krijgen geen vergunning. Volgens de wethouder hadden zij voor 2015 al geen recht op een vergunning.