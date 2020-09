Zestien nieuwe coronagevallen in provincie, 8 in gemeente Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de provincie Groningen zijn sinds dinsdag zestien personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit informatie van het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Uit de cijfers blijkt dat het afgelopen etmaal 2,7 personen op de 100.000 inwoners positief getest werden op het coronavirus. Dinsdag lag dit getal op 2,2, maandag op 2,0. De meeste positieve testen werden afgenomen in de gemeente Groningen. Hier nam het aantal besmettingen met 8 toe van 345 naar 353. De overige besmettingen werden gevonden in de gemeenten Het Hogeland 3, Delfzijl 1, Midden-Groningen 1, Veendam 1 en Oldambt 1.

In vergelijking met de cijfers van vorige week blijkt eveneens dat de meeste positieve testen afgenomen werden in de gemeente Groningen. Daar nam het aantal met 44 toe van 309 naar 353. In de gemeente Westerkwartier gaat het om een toename van 2, Het Hogeland 6, Delfzijl 1, Loppersum 1, Appingedam 1, Midden-Groningen 8, Veendam 5, Oldambt 1 en Westerwolde 1. In de overige gemeenten bleven de tellers op 0 staan.

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 1.140 nieuwe positieve testen gemeld. De GGD’en hebben vandaag 8 nieuwe ziekenhuisopnames en 2 doden gemeld aan het RIVM.