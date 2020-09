Zesentwintig nieuwe coronabesmettingen onder inwoners gemeente Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Groningen is sinds donderdagmiddag met zesentwintig gestegen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze werden vrijdagmiddag naar buiten gebracht.

In de voorgaande vierentwintig uur was het aantal nieuwe besmettingen aanzienlijk lager, toen stelde de GGD Groningen slechts tien nieuwe besmettingen vast in de gemeente. In totaal zijn, sinds de uitbraak van het virus, 389 inwoners van de gemeente positief getest op het virus.

Naast de nieuwe besmettingen in de gemeente Groningen werden ook drie nieuwe besmettingen vastgesteld in de gemeentes Westerwolde, Oldambt en Delfzijl (in elke gemeente één).

Vrijdag werd onder andere bekend dat vijftien leden van studentenvereniging Navigators besmet zijn geraakt met COVID-19. Ook werden besmettingen vastgesteld bij werknemers van verzorgingshuis De Es en verpleeghuis ’t Blauwbörgje in de Stad.