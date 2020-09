Zes nieuwe coronabesmettingen in provincie, vier in gemeente Groningen

nieuws

In de provincie Groningen zijn sinds zaterdag zes personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het RIVM.

Vier van de zes positieve testen werden afgelopen etmaal afgenomen in de gemeente Groningen. Daar steeg het aantal coronabesmettingen van 322 naar 326. De overige twee besmettingen werden gevonden in de gemeente Midden-Groningen. Daar steeg het aantal personen dat positief is van 48 naar 50.

Meeste besmettingen in gemeente Groningen

In vergelijking met de cijfers van vorige week zondag blijkt dat in de afgelopen zeven dagen de meeste nieuwe besmettingen gevonden werden in de gemeente Groningen. Vorige week zondag stond het getal op 297, dat nam met 29 toe naar 326. In de gemeente Westerkwartier werden 3 nieuwe besmettingen gevonden, in Midden-Groningen 5, Veendam 4 en Westerwolde 1. In de overige gemeenten bleven de cijfers afgelopen week op 0 staan.

Landelijk 925 nieuwe besmettingen

Landelijk werden er afgelopen etmaal 925 nieuwe besmettingen gevonden. Dat zijn er meer dan de afgelopen dagen. Zaterdag waren het er 654 en de afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 663 besmettingen per dag gemeld. De GGD’en hebben vijf nieuwe ziekenhuisopnames en twee doden gemeld aan het RIVM.