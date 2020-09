nieuws

foto: Joey Lameris / 112groningen.nl

In de Soerabajastraat in de Indische Buurt is op last van de burgemeester onlangs een woning gesloten.

In het huis was een hennepkwekerij aangetroffen.

Hennepkwekerijen kunnen gevaarlijke situaties opleveren, zoals verhoogde kans op brand. Ook wordt regelmatig illegaal stroom afgetapt.