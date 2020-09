“Woensdagmiddag klopt de herfst op de deur met regen en onweer in zijn kielzog”

nieuws

De weersverandering waar op deze website al een week over gerept wordt is aanstonds. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat woensdagmiddag de herfst op de deur kloppen.

“Woensdag begint nog mooi waarbij er in de ochtend geregeld zon is”, vertelt Kamphuis. “De temperatuur komt uiteindelijk op zo’n 22 graden te liggen. In de middag neemt de bewolking toe en wordt de weersverandering zichtbaar. De wind komt uit het zuiden- tot zuidwesten en is matig, windkracht 3. In de nacht naar donderdag is er kans op een enkele bui waarbij een klap onweer ook niet is uitgesloten. De minimumtemperatuur komt op 12 graden te liggen.”

“Donderdag is het in de ochtend droog en laat de zon zich zo nu en dan zien. In de middag is het grijs en gaat het later ook regenen. Ook in de avond regent het af en toe. Met 17 graden is het donderdag al een stuk minder warm.”