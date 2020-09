Woensdag nog een nazomerse dag, daarna flink nat en lage temperaturen

nieuws

In de komende week gaat het roer om waarbij het nazomerse weer plaats gaat maken voor herfstachtige dagen die nat gaan verlopen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is het zonovergoten en rustig weer”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke noordoostenwind, windkracht 2, wordt het 21 graden. De nacht naar dinsdag verloopt helder waarbij de minimumtemperatuur rond de 6 graden komt te liggen. Dinsdag is het opnieuw zonnig en wordt het 22 of 23 graden.”

Vorige week liet je weten dat er vanaf woensdag een andere wind gaat waaien. Is dat nog steeds zo?

“Ja en nee. Woensdag overdag verloopt nog zonnig en warm. Depressies gaan echter in de loop van de dag een aanval inzetten op het nazomerse weer. Een hogedrukgebied spartelt nog tegen zodat de depressie-doorbraak een dagje vertraging oploopt ten opzichte van het eerdere schema dat ik presenteerde. Woensdag later op de dag of in de avond bereiken de eerste fronten met regen ons gebied.”

En daarna? Gaat de herfst dan doorzetten?

“Van donderdag kun je zeggen dat er dan een wapenstilstand heerst. Het is overwegend droog maar van nazomer is echter geen sprake. Vanaf vrijdag is het opnieuw en soms ook flink nat. Ook de temperatuur gaat dan flink naar beneden waarbij het dan nog maar amper 15 graden is.”