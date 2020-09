Witte verfstreep over fietsbanden en stoepen in Oosterparkwijk

Op diverse plekken in de Oosterparkwijk zijn de afgelopen dagen strepen witte verf over fietsbanden en stoepen getrokken.

De handhavers van de gemeente Groningen zijn op zoek naar de verantwoordelijke persoon of personen, zo laat Marijke Squintani van de Handhaving Openbare Ruimte in Groningen weten op Twitter.

Tips zijn welkom via het telefoonnummer van de gemeente Groningen (14050).

In de Oosterparkwijk zijn op diverse lokaties fietsen gemarkeerd met een streep witte verf die over de band en de stoep gaat. Tot op heden is nog onbekend wie dit gedaan heeft en waarom. Weet iemand hier iets van? pic.twitter.com/G0G6vFp5Tm

— M. Squintani (@SquintaniM) September 11, 2020