Winkels mogen op zondag vanaf 12.00 uur open

nieuws

Foto Andor Heij

Vanaf 1 januari mogen winkels in de gemeente Groningen op zondag vanaf 12.00 uur open. In Groningen was dat al het geval, maar in Haren en Ten Boer nog niet. Dat verschil mag er volgens de wet niet zijn.

Ook tijdens de Paas- en Pinksterdagen en op Tweede Kerstdag mogen alle winkels van 12.00 tot 22.00 uur open. Op Eerste Kerstdag blijven de winkels gesloten. De overige dagen van de week mogen de winkels in de ‘nieuwe’ gemeente Groningen van 06.00 tot 22.00 uur open zijn.

De nachtwinkels in Groningen krijgen een ontheffing. Maximaal dertien nachtwinkels mogen geopend zijn tussen 22:00 uur ’s avonds en 06:00 uur ’s ochtends. De plannen worden in november besproken in de gemeenteraad. Vervolgens wordt er gestemd. De ChristenUnie is tegen, maar de verwachting is dat de plannen doorgaan.