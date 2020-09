Wilde achtervolging eindigt in Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft woensdagavond na een wilde achtervolging een bestuurder van een personenauto aangehouden. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

De eerste melding van een achtervolging kwam even na 21.00 uur binnen. Ooggetuigen zagen een zwarte personenauto door de Korreweg rijden. Verschillende politiewagens en een politiemotor zaten achter de auto aan. Volgens bronnen is de achtervolging begonnen in Beijum. Via de Korreweg en de Parallelweg reed men naar de Noorderplantsoenbuurt waar de achtervolging in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat tot een einde kwam. In de buurt kon de bestuurder aangehouden worden.

Volgens incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl staat de zwarte personenauto op de stoep nabij de kruising met de Kleine Appelstraat. “Politieagenten doen bij de auto onderzoek. Een bergingsbedrijf is zojuist ter plaatse gekomen. Zij gaan de auto straks wegslepen.” Over de aanleiding van de achtervolging is niets bekend.

Op social media maken diverse mensen gewag van de achtervolging. “Ze kwamen met vier voertuigen met sirene door de Kerklaan gereden”, schrijft Sanne. “Vijf auto’s, waarvan vier politie. Met honderd kilometer per uur door Noorderplantsoenbuurt”, vult Jarno aan.