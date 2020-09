Wielrenners komen ten val bij verkeersongeluk Oosterkade

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Oosterkade zijn een aantal wielrenners ten val gekomen. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Het gaat om een groep wielrenners. Naar alle waarschijnlijkheid kwam één van hen ten val. In de val werden verschillende andere wielrenners meegenomen. Eén van hen raakte gewond en is gecontroleerd door een verpleegkundige van de ambulancemotor. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij hield wat schaafwonden en kneuzingen aan de val over.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.