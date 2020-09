Wiebes: ‘GasTerra gaat in 2024 definitief dicht’

nieuws

Foto: Google Streetview

GasTerra, het bedrijf dat Nederlands aardgas verhandeld, sluit in 2024 de deuren. Minister Wiebes maakte dat donderdagochtend bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoewel het bedrijf ook na 2024 nog verplichtingen heeft, gaat het licht in het hoofdkantoor aan de Stationsweg in Groningen wel uit op 31 december van dat jaar. Andere partijen moeten de laatste werkzaamheden van het bedrijf (zoals de levering van laagcalorisch gas uit kleinere velden) afhandelen.

GasTerra heeft overeenstemming bereikt met de vakbond en een sociaal plan vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe en onder welke voorwaarden GasTerra ondersteuning biedt bij het vinden van nieuw werk aan de medewerkers die het bedrijf zullen verlaten. Ongeveeer 140 werknemers van het bedrijf worden tussen nu en eind 2024 ontslagen.