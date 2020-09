Wethouder: ‘Studentenhuizen op zwarte lijst gaan direct op de bon bij overlast’

nieuws

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf hebben politie en handhavers een lijst van 135 studentenhuizen in de Stad die direct bekeurd worden als zij overlast veroorzaken. Dat laat hij vrijdagochtend weten aan DvhN.

De lijst volgt op het nieuws dat de overlast door studentenhuizen dit jaar is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De huizen op de lijst zijn notoire overlastveroorzakers. Deze adressen en de huiseigenaren kunnen een brief van de gemeente of de burgemeester verwachten.

In de brief worden de huizen en eigenaren ingelicht over de maatregelen om de overlast tegen te gaan. Als er opnieuw overlast wordt gemeld, krijgen de onruststokers direct een bekeuring. Ook mag de politie geluidsapparatuur in beslag nemen.

De gemeente is voornemens om in oktober een nieuwe campagne te starten, waarin bepaalde leefregels worden verklaard aan studenten.