“Wethouder, schrap het potentiële scooter- en brommerverbod in de binnenstad”

De JOVD Groningen roept wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer op om het potentiële scooter- en brommerverbod te schrappen uit het nieuwe verkeersplan. De jongerenpartij noemt het een onnodig plan.

In het verkeersplan staat dat er in de binnenstad een gezondheidszone gaat komen. In deze zone is geen ruimte voor scooters en brommers. De reden hiervoor is dat deze voertuigen relatief veel fijnstof uitstoten dat schadelijk zou kunnen zijn. “Het is een onnodig plan dat de mobiliteit van de Stadjers en de ondernemers ernstig zal schaden”, zegt JOVD-voorzitter Tom Boer.

De liberalen maken zich zorgen om de ondernemers in de binnenstad die afhankelijk zijn van de scooters die gebruikt worden voor bijvoorbeeld het bezorgen van voedsel en andere producten. “Ondernemers zullen met dit plan te veel worden beperkt in hun ondernemingsvrijheid en onnodig op hoge kosten worden gejaagd”, vult Steven Braham van de partij aan.

Volgens de JOVD zijn de milieubaten van een scooterverbod aan de geringe kant zeker toen in 2018 de EURO-4 norm inging. Om nu massaal elektrische scooters aan te schaffen zien de jonge liberalen niet zitten. “Een elektrische scooter is wat betreft de uitstoot van fijnstof veel minder vervuilend, echter is de investering hoog voor Stadjers en ondernemers”, aldus Boer. De partij noemt de scooter daarnaast het ideale vervoersmiddel voor mensen die slecht ter been zijn of in verre buitenwijken wonen. “De kosten van een scooter inclusief benzine, belastingen en verzekeringskosten zijn maandelijks een stuk lager dan een ov-abonnement.”