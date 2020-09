Westerkwartier wil betrokken worden in plannen ring west

nieuws

foto: Google Streetview

De gemeente Westerkwartier wil betrokken worden in de plannen voor de vernieuwde westelijke ringweg in Stad. De voordracht voor de aanpak van de ring wordt woensdag in de Provinciale Staten behandeld.

Na instemming van de Provinciale Staten wordt de voorverkenning omgezet in een verkenningsfase. In de verkenning gaat uitsluitend gekeken worden naar het huidige tracé van de westelijke ring. Het college van de gemeente Westerkwartier wil dat er breder gekeken gaat worden en dat ook het grondgebied van de gemeente Westerkwartier in de verkenning opgenomen gaat worden.

Het college van Westerkwartier wil graag bij de plannen betrokken worden en wijst op de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een goede provinciale hoofdwegenstructuur in de gemeente Westerkwartier. “De huidige structuur in de gemeente kent haar beperkingen in de doorstroming en knelpunten. Een nieuwe Noord-Zuidverbinding in Westerkwartier kan een goede bijdrage leveren aan het verminderen van de verkeersdrukte op de westelijke ring. Daarnaast betekent de nieuwe verbinding een verbetering van de bereikbaarheid van het achterland van het Westerkwartier en de ontsluiting van de gemeente Het Hogeland. Ook voorkomt deze verbinding veel sluipverkeer”, schrijft het college.