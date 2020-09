Werkvergunningen zitten oefenduel tussen Donar en Landstede in de weg

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

De oefenwedstrijd die Donar vrijdagavond tegen Landstede Hammers zou spelen, gaat niet door. Zwolle heeft de werkvergunningen voor verschillende speler van het team nog niet rond.

“Dit zou onze eerste wedstrijd in maanden zijn”, vertelt Aart van der Horst, algemeen manager van Landstede Hammers. “Om dat op een verantwoorde manier te doen, hebben we een uitgebreide rotatie nodig. Door de vertraagde procedures is dat voor vanavond niet mogelijk. Daarom hebben we de wedstrijd geannuleerd. De gezondheid van onze spelers staat voorop.”

De eerstvolgende oefenwedstrijd die Donar speelt is aankomende dinsdag tegen Belfius Mons-Hainaut. Deze wedstrijd is exclusief toegankelijk voor de Businessclub van Donar en is inmiddels volledig uitverkocht.