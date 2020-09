Wedstrijden FC Groningen in bioscoop Pathé te zien

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

De wedstrijden die FC Groningen speelt zijn ook in bioscoop Pathé te zien. Dat laat de bioscoopketen op haar website weten.

Pathé is een samenwerking aangegaan met FOX Sports. De samenwerking betekent dat er elke week Eredivisie-wedstrijden te zien zijn in de bioscoop. Komend weekend is de wedstrijd tegen PSV op het witte doek te zien, in de weken daarna de wedstrijden die de FC speelt tegen ADO Den Haag en FC Twente.

De bioscoopketen gaat de samenwerking aan om de supporters tegemoet te komen. Door de coronamaatregelen kunnen er veel minder fans in het stadion plaatsnemen. Door de wedstrijd op het witte doek te projecteren hoopt men dat er wat meer beleving ontstaat. In totaal doen er landelijk tien bioscopen van Pathé mee aan het project. Deze bioscopen zijn gevestigd in steden met Eredivisieclubs. De wedstrijden van acht clubs zijn niet op het witte doek te zien omdat op deze locaties geen Pathé-bioscoop is.