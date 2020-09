“We merken hier weinig van geweld tegen boswachters, alleen al dat afval”

nieuws

Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten kijkt over De Onlanden. Foto: Sebastiaan Scheffer

In tegenstelling tot de landelijke berichten dat het geweld tegen boswachters en boa’s in de natuur de afgelopen maanden fors is toegenomen valt dat in natuurgebied De Onlanden mee. “Alleen al dat afval dat rond blijft slingeren.”

“Ik heb de afgelopen maanden niet te maken gehad met geweld en ik ben ook niet uitgescholden”, vertelt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten. “Wel merk ik dat mensen een korter lontje hebben dan anders. Men is meer prikkelbaar.” Uit landelijke cijfers blijkt dat gemiddeld vijf keer per jaar een boswachter met geweld geconfronteerd wordt. De helft van de boswachters voelt zich soms of meestal onveilig, doordat de ondersteuning van de politie, die ook beperkte capaciteit heeft, niet toereikend is. “In De Onlanden valt dat mee. Wellicht ook doordat het komt omdat het een heel groot gebied is.”

70 Procent van de mensen vindt natuur belangrijker dan voor de coronacrisis

Het neemt niet weg dat het sinds de uitbraak van het coronavirus veel drukker is in het natuurgebied. “Sinds maart hebben we hier drie keer zoveel mensen als normaal. Dat is ook consistent.” Volgens Zwiers is het ook niet zo heel vreemd. “We hebben daar de afgelopen periode onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat 70 procent van de mensen de natuur belangrijker vindt dan voor de coronacrisis. De natuur biedt troost, de natuur draait door. Terwijl onze eigen levens, zeker tijdens de intelligente lockdown, grotendeels stil kwamen te staan. Als je dan ziet dat alles groeit en bloeit, dan is dat hoopgevend. En wellicht ook de gedachte dat je de natuur in moet om fit en gezond te blijven om op die manier het coronavirus te kunnen doorstaan.”

Dus veel drukker in de natuur. Wandelaars, fietsers?

“Och je moest eens weten wat ik allemaal tegen kom. Uiteraard fietsers en wandelaars, maar ook mountainbikers en mensen op complete langlaufsets. Ik heb de afgelopen maanden van alles voorbij zien komen. En dat heeft wel een effect op de natuur. Er blijft namelijk veel afval achter. En dat vind ik jammer. Je hebt het ook mee kunnen slepen het bos in, dan kun je het ook weer mee terug nemen, denk ik dan.”

Is het misschien niet zo dat we in ons land te weinig natuur hebben?

“Ja, dat zou zo maar eens kunnen. 13 Procent van ons landoppervlak is op dit moment natuurgebied. In ons land wonen 17 miljoen mensen. Ik denk dat het goed is dat we gaan werken aan het inrichten van meer natuurgebieden waar enerzijds de natuur zich kan ontwikkelen en anderzijds de mensen kunnen recreëren.”