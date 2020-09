“We hopen dat er volgend jaar iets heel moois uit de strijd is gekomen”

De Paddepoelsterbrug. Twee jaar geleden werd de brug aangevaren en sindsdien moeten voetgangers en fietsers een omleiding volgen. “We hopen dat we volgend jaar kunnen zeggen dat er iets heel moois uit de strijd is gekomen.”

De realisatie van een nieuwe brug die de Zernike Campus met Paddepoel verbindt gaat moeizaam. “Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan nieuwe plannen”, vertelt Stephan Bauman van het actiecomité Brug Terug. “Vandaag kreeg ik te horen dat het bestuurlijk overleg op 9 oktober advies gaat geven aan de minister over de brug. Dat is uiteraard spannend, maar gezien alle steun, en het belang dat het dient in de regio, zou er een goede uitkomst moeten zijn.”

Maar betekent dit dat er beweging in de brug zit? “Dat is lastig te zeggen. Tot nu toe zijn er heel veel mooie woorden gezegd, maar uiteindelijk gaat het ons om de daden. Gezien alle omstandigheden zou het de goede kant op moeten gaan. Om daarmee te zeggen dat er volgend jaar een nieuwe brug ligt, is te vroeg. Maar we hopen dan in ieder geval te kunnen zeggen dat er uit de strijd iets heel moois is gekomen.”