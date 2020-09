nieuws

Foto: Waterbedrijf Groningen

Het Waterbedrijf Groningen gaat haar auto’s zonder water wassen. Een proef daarmee bevalt zo goed dat ze op die voet doorgaan.



‘We zijn zelf ook altijd op zoek naar manieren om water te besparen. De auto’s worden op locatie zonder water gereinigd met producten die biologisch afbreekbaar zijn’.

De waterbesparing is al gauw 150 liter water per auto per jaar.