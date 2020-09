Water stroomt naar beneden in appartementencomplex

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zondagmiddag in actie komen in een appartementencomplex aan de Ebbingedwinger. In het complex was wateroverlast ontstaan.

De melding van wateroverlast kwam rond 12.45 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Het stroomt behoorlijk”, vertelt incidentfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl die vrij snel na het ter plaatse komen van de hulpdiensten arriveerde. “Het lijkt uit verschillende hoeken en kieren te komen.” Brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd laat weten dat er inderdaad sprake is van wateroverlast. “De bewoners van het appartement waren niet thuis. Zij maken gebruik van een waterontharder en in dit apparaat is er iets mis gegaan.”

Volgens Oosterheerd moet een waterontharder qua omvang vergeleken worden met een koelbox. “Aan de ene kant stroomt er water in, aan de andere kant stroomt het er weer uit. In het apparaat zit een filter dat het kalk uit het water haalt. Ik heb begrepen dat een stop uit dit apparaat is geraakt waarna het water er uit gestroomd is en zich een weg naar beneden heeft gezocht. De melding is gedaan door een onderbuurman die kampte met wateroverlast.”

Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de schadeafhandeling. Hoe de stop uit de waterontharder kon geraken is niet bekend.