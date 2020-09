‘Wachtlijsten bij MEE zijn funest voor zorgtraject’

nieuws

De fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad wil dat de wachtlijsten bij cliëntondersteuningsorganisatie MEE gaan verdwijnen. Door deze wachtlijsten krijgen mensen die hulp en zorg nodig hebben niet de juiste ondersteuning.

De SP pleit voor meer mankracht bij MEE. Volgens de partij is het belangrijk dat cliënten vanaf het begin af aan een goede ondersteuning krijgen. Dit om problemen bij mensen die zorg nodig hebben te voorkomen, maar ook latere juridische procedures vanwege niet adequaat of onvoldoende zorg voor te zijn. Door de wachtlijsten loopt dit nu spaak.

“Met name bij de zogenaamde keukentafelgesprekken is de hulp van MEE van groot belang”, zegt raadslid Wim Koks. “Bij dit keukentafelgesprek beslist de gemeente over hoeveel zorg er voor iemand moet worden ingekocht. Geen of onvoldoende ondersteuning bij een cliënt leidt vaak tot een onvoldoende inkoop van zorg door de gemeente en dat zorgt meestal voor problemen.” Uit onderzoek van de gemeente Groningen blijkt dat 35 procent van de mensen die zorg nodig hebben cliëntondersteuning aanvraagt bij keukentafelgesprekken. Ze wijten dit aan te weinig bekendheid.

MEE ondersteunt cliënten met informatie, advies en ondersteuning. “Hulp die hard nodig is om mensen met een hulp- of zorgvraag te adviseren en op weg te helpen”, aldus Koks. Woensdagavond wordt er binnen de gemeente gedebatteerd over jeugdhulp.