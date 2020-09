VVG wint thriller, opnieuw monsterzege Groen Geel

sport

Foto Martijn Minnema: VV Groningen - Zeerobben.

In de Eerste Klasse E won VV Groningen in een ware thriller thuis met 4-3 van Zeerobben, PKC’83 verloor thuis met 1-3 van Blauw Wit’34 en Oranje Nassau liet twee punten achter in Friesland bij Broekster Boys. The Knickerbockers won in 2J bij de Weide en Groen Geel boekte in 3C opnieuw een monsterzege.

Door Martijn Minnema

VVG en Zeerobben waren voor rust aardig aan elkaar gewaagd, toch stond het vijf minuten voor rust 0-2 voor Zeerobben. Oud ON speler David van der Pol opende na vier minuten de score en benutte in de 39′ minuut een terechte strafschop. Kort voor rust deed Tyson dos Santos namens VVG wat terug.

Net als voor rust was het ook in de tweede helft een spectaculaire wedstrijd met veel kansen over en weer. Na 65 minuten kwam VVG op gelijke hoogte door een eigen treffer van één der Zeerobben. Vier minuten later was het echter alweer 2-3 door een rake kopbal van Godert Attema. VVG gaf niet op en kreeg vier minuten voor tijd loon naar werken met de gelijkmaker van invaller Roy Smolders. Diep in blessuretijd was het helemaal feest toen een andere invaller, Badmah Aboubaker, er ook nog 4-3 voor VVG van maakte.

PKC’83 keek thuis tegen Blauw Wit’34 binnen twintig minuten tegen een 0-2 achterstand aan. Die klap kwam PKC’83 niet meer te boven, na rust werd het ook nog 0-3 waarna Simon Schreiber de eer redde en de 1-3 eindstand op het bord zette.

Oranje Nassau kwam uit bij Broekster Boys niet verder dan 2-2. Thomas Careman zette ON voor rust op voorsprong, maar Broekster Boys draaide die achterstand in de eerste twintig minuten na rust om in een 2-1 voorsprong. Careman redde daarna nog een punt door voor 2-2 te zorgen maar verder dan dat kwam ON niet.

Lagere Klassen

2J

The Knickerbockers (2J) herstelde zich van de ruime nederlaag van vorige week met een 2-3 uitzege bij de Weide, Mark Oostra nam twee treffers voor zijn rekening.

Ook Gorecht wist zijn eerste punten te pakken, uit bij NEC Delfzijl werd met 0-3 gewonnen.

3C

In 3C wist Groen Geel net als vorige week (12-1 bij HFC’15) een monsterscore neer te zetten, Stadspark werd met 11-0 verslagen. De andere stadsderby Velocitas-Be Quick 1887 eindigde in 5-2 voor Velo. Quinn Mekel scoorde drie keer voor Velocitas.