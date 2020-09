Vrouwen Drs. Vijfje gaan voor titel: ‘Steken onze kop niet in het zand’

Twee seizoenen geleden waren ze er heel erg dichtbij. Dit jaar gaat Drs. Vijfje vrouwen 1 vol voor het landskampioenschap in de Eredivisie zaal. Vrijdagavond start de competitie voor de dames in Drachten tegen de Drachtster Boys/HR Piping.

Het verlies van het seizoen 2018/2019 ligt bij trainer Teuny Bosma nog vers in het geheugen. “Je bent zo dichtbij en ik vind ook dat wij de betere ploeg waren. Maar zij waren de terechte winnaar want zij scoren de 1-0, maar dat was wel heel zuur ja,” aldus de trainer.

Na een wisselvallig seizoen dat door de coronacrisis niet werd afgemaakt liggen er dit jaar nieuwe kansen voor de dames van de studentenvoetbalvereniging. “Met zo’n ploeg mogen we onze kop niet in het zand steken en moeten we voor de titel gaan. We hebben een grote selectie, er zijn wat nieuwe spelers bijgekomen die ook de wat oudere garde weer op scherp kan zetten. Er kunnen hele mooie dingen gaan gebeuren,” vertelt Teuny.

De competitiestart is vrijdagavond om 20.30 uur in Drachten tegen de Drachtster Boys. Voorlopig is bij de wedstrijden nog geen publiek welkom.