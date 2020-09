Vrouw gewond bij woningbrand Radiumstraat

nieuws

Foto: Ben de Jager - 112-dokkum.nl

Bij een woningbrand aan de Radiumstraat is in de nacht van zaterdag op zondag een vrouw gewond geraakt. Dat meldt Ben de Jager van de incidentenwebsite 112-dokkum.nl.

De melding van de brand kwam rond 4.15 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop uitrukten met een tankautospuit en een hoogwerker. Ook werden meerdere politievoertuigen en een ambulance naar de straat gestuurd. “Bij aankomst bleek al snel dat er in de woning veel rook stond”, vertelt De Jager. “De brandhaard kon door middel van één straal hogedruk snel onder controle worden gebracht. Ook werden twee schuimblussers ingezet om het vuur te bestrijden.”

“Brandweerlieden stuitten al snel op de vrouw. Zij werd overgedragen aan het ambulancepersoneel die haar behandeld hebben. Naar alle waarschijnlijkheid heeft zij rook ingeademd. Of de vrouw de bewoonster is, is onbekend.” De brandweer kon al snel het sein ‘brand meester’ geven. “De rookschade in de woning is aanzienlijk. Er wordt onderzoek gedaan hoe het vuur precies heeft kunnen ontstaan.”