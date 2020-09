“Vrijdag verloopt koud, in het weekend mogelijk oplopende temperaturen”

nieuws

Na een aantal koudere dagen, waarbij de temperatuur op vrijdag niet verder komt dan 14 graden, loopt de temperatuur in het weekend mogelijk weer wat op. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag blijft het tot in de avond droog”, vertelt Kamphuis. “Overdag is er veel bewolking maar de zon laat zich zo nu en dan ook zien. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5, wordt het 17 graden. In de avond gaat het regenen waarbij de minimumtemperatuur uit komt op 14 graden.”

“Vrijdag wordt het een overwegend of geheel droge en rustige dag. Naast wolkenvelden schijnt de zon ook af en toe. Met 14 graden is het wel aan de koele kant. Tijdens de weekenddagen gaan de temperaturen mogelijk weer wat oplopen.”