Vrijdag actie klimaatbeweging Fridays for Future op Grote Markt

Foto: Menno van Duinen

Vrijdag 25 september leggen scholieren van klimaatbeweging Fridays For Future wereldwijd het school- en studiewerk neer voor een klimaatrechtvaardige wereld. In Nederland zijn er acties in tien steden, waaronder Groningen.

Fridays For Future ziet wereldwijd steeds meer opeenstapelende klimaatrampen. Groenland smelt weg, er zijn bosbranden van Australië tot Siberië, er zijn massale overstromingen van Sudan tot Jakarta en hittegolven in Nederland. We zien de klimaatrampen waar wetenschappers ons al jaren voor waarschuwen nu duidelijker dan ooit. Toch blijft de politiek dezelfde weg volgen zonder de nodige veranderingen door te voeren, aldus een jonge woordvoerder.

Fridays For Future wil dat er goed geluisterd wordt naar de wetenschap, die glashelder is over dat er NU iets moet gebeuren Ook moeten de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en die van Urgenda worden gehaald. Verder moet er sprake zijn van klimaatrechtvaardigheid en dat betekent dat de grootste vervuilers het meeste betalen. Fridays For Future is ook tegen ‘valse’ oplossingen, zoals biomassa, kernenergie en CO2-handel.

De actie in Groningen beperkt zich tot een ‘drumprotest’ op de Grote Markt, Die begint om 18.00 uur,