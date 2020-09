Vrachtwagen trekt kilometerslang grindspoor over ringweg

Een vrachtwagen heeft, in de nacht van maandag op dinsdag, een kilometerslang grindspoor getrokken over de westelijke en de zuidelijke ringweg van Groningen en een deel van de Europaweg.

Rijkswaterstaat kon het wegdek snel reinigen. Ook de vrachtwagen traceren was niet moeilijk, de veroorzaker is achterhaald door simpelweg het grindspoor te volgen.

In de categorie: hoe krijg je het voor elkaar. Afgelopen nacht heeft een chauffeur een lading grind verloren op de #N7, #N370 en de Europaweg in Groningen. Gelukkig hebben we het snel kunnen reinigen. De veroorzaker is achterhaald door het spoor te volgen… 😉 (📷: @WIS_JeroenB) pic.twitter.com/VZn4zeeOS4

— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) September 29, 2020