Vrachtwagen botst achterop personenauto op Hereweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagmiddag op de Hereweg in de stad Groningen is een vrachtwagen op een personenauto gebotst. Daarbij zijn twee personen, waaronder een kind, gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.00 uur ter hoogte van de kruising met de Rabenhauptstraat. “Hoe het precies kon gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Van omstanders heb ik begrepen dat de personenauto af wilde slaan. Een vrachtwagen is toen achterop de auto gebotst. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig.” Volgens de fotograaf staan er twee ambulances bij het ongeluk. Politieagenten hebben de weg deels afgezet. “De politiemensen leiden het overige verkeer in goede banen.”

De twee gewonden zijn de inzittenden van de personenauto. “Ze zijn in de ambulances gecontroleerd op hun verwondingen. Het is nog onbekend of ze overgebracht moeten worden naar het ziekenhuis.” De personenauto is bij de botsing flink beschadigd geraakt. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.

Later meer.