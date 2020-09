Vraagtekens rond coronatestbeleid: “Groningers naar Lelystad, Drontenaren naar Groningen”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Mensen uit Groningen die zich snel willen laten testen op het coronavirus moeten naar Flevoland of Overijssel. Ondertussen krijgen mensen in Dronten het advies om naar Groningen te gaan. In de gemeenteraad van Dronten wordt de situatie woensdagavond bezopen genoemd.

Op de redactie van OOG Tv zijn woensdag verschillende berichten binnengekomen van mensen die zich willen laten testen maar niet in Groningen terecht kunnen. “Een vriendin van mij is teruggekomen uit Duitsland met koorts, verkoudheid en griepachtige verschijnselen”, schrijft iemand. “Ze heeft zich aangemeld voor een coronatest, maar daarvoor moet ze naar Lelystad omdat de testcapaciteit in het Noorden helemaal vol is.” Een docente overkwam hetzelfde. Zij kreeg verkoudheidsklachten en wilde zich snel laten testen omdat ze anders de hele week niet les kan geven. Daarvoor moest de lerares naar Zwolle.

Overleg met GGD

In de gemeente Dronten is ondertussen het omgekeerde aan de hand. Daar moeten mensen die zich willen laten testen naar Groningen. “Dat is natuurlijk bezopen”, zegt PvdA-raadslid Roelf Raterink. Wethouder Irene Korting (VVD) liet aan de gemeenteraad weten met de GGD in overleg te willen over een oplossing.

Meer mensen laten zich testen

De afgelopen weken is er een enorme toename in het aantal mensen dat zich laat testen. Het ministerie liet vorige week weten dat de testcapaciteit herverdeeld ging worden en dat een deel van de testcapaciteit uit gebieden waar weinig besmettingen zijn overgebracht werden naar regio’s waar brandhaarden zijn. Er werd toen direct gewaarschuwd dat er hierdoor een langere wachttijd kan gaan ontstaan. De GGD Groningen liet woensdag weten dat het aantal mensen dat zich laat testen nog altijd toeneemt. Ging het twee weken geleden om 4.500 tests, afgelopen week om 4.600 tests. Dat er doorverwijzingen plaatsvinden naar Flevoland en Overijssel en vanuit Flevoland naar Groningen heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de ruimte die er op dat moment is.

Minister De Jonge: “Testcapaciteit piept en kraakt”

Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid laat woensdagavond in een debat in de Tweede Kamer weten dat de testcapaciteit nog altijd onder druk staat. “Er is ingezet op 30.000 tests per dag. De vraag blijkt nu nog groter. We zien dat de vraag ook nog altijd stijgt, waarbij we ook zien dat het kraakt en piept bij de laboratoria. Wat we gaan doen is alle ballen inzetten op de laboratoria. We hebben een contract gesloten met twee Duitse laboratoria, waardoor de capaciteit toe neemt.” Voorts wil de minister inzetten op het opzetten van grote laboratoria. “In Duitsland en in Denemarken heb je hele grote laboratoria. Die hebben we hier niet. We zijn op dit moment bezig om zoiets op te gaan zetten.” De minister wil daarnaast onderzoek doen naar sneltests.