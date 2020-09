“Voorlopig geen warm nazomerweer, zo nu en dan knipoogje van de zon”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

De komende week hoeven we geen warm nazomerweer te verwachten. Wel blijft het na woensdag overwegend of helemaal droog. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is het wisselend bewolkt waarbij er in de loop van de dag een enkele bui kan vallen”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3, wordt het ongeveer 19 graden. In de nacht naar dinsdag trekken wolkenvelden over en daalt het kwik naar 15 graden. Dinsdag is er veel bewolking met af en toe een knipoogje van de zon. Het wordt dan 20 graden.”

“Woensdag wordt het 20 of 21 graden. In de ochtend is er zon, in de middag kan er wat regen vallen. Ook in de rest van de week hoeven we geen nazomerweer te verwachten. Wel is het de rest van de week, en ook tijdens de weekenddagen, overwegend of helemaal droog.”