Voor het eerst sinds eind juni weer een coronapatiënt op Groningse IC

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Voor het eerst sinds 25 juni is op een Groningse Intensive-Careafdeling weer een patiënt opgenomen met COVID-19. Het volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland om een patiënt uit de regio.

Ook in Drenthe en Friesland liggen inmiddels weer coronapatiënten op IC’s. Ook deze patiënten komen uit de regio.

In de drie noordelijke provincies liggen nu achttien coronapatiënten op de ‘reguliere’ verpleegafdelingen. Dertien daarvan liggen op een Fries ziekenhuisbed. In Drenthe zijn vier opnames op een niet IC-afdeling, in Groningen is dat er één.