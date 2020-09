nieuws

Het zonnige najaarsweer gaat verdwijnen. Volgende week zetten depressies met regen de aanval in. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is het zonnig met een paar dunne wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige wind uit noordoosten, windkracht 3, wordt het 18 graden. De nacht naar vrijdag gaat fris verlopen. De minimumtemperatuur komt op 6 graden te liggen.”

“Vrijdag en ook tijdens de weekenddagen is het droog en vrij zonnig najaarsweer. Overdag wordt het 20 of 21 graden bij een overwegend matige wind uit het noordoosten, windkracht 3. Volgende week gaat het weerbeeld veranderen. In de loop van de nieuwe week zetten depressies met regen de aanval in.”