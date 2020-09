“Volgende week zachter met mogelijk op maandag 21 graden”

nieuws

Foto: Johan Bosklopper

De kans is aanwezig dat het volgende week zachter wordt waarbij het op maandag mogelijk 21 graden gaat worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Vrijdag is het droog en schijnt de zon regelmatig”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke of matige wind uit het zuidoosten, windkracht 2 of 3, wordt het met 14 graden behoorlijk fris. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar 4 graden en is er op beschutte plaatsen kans op grondvorst.”

“Zaterdag zijn er eerst flinke perioden met zon en is er in de ochtend kans op mistbanken. Gedurende de dag neemt de bewolking toe en in de loop van de middag volgt er regen. Bij een matige noordenwind wordt het 15 graden. In de nacht naar zondag volgt er flink wat regen. Zondag overdag is het rustig met snel wegtrekkende regen en een af en toe doorbrekende zon. Het wordt 16 graden. Maandag wordt het zachter met 21 graden.”