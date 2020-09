Voetpad tussen Woldwijk en Ten Boer wordt vrijdag officieel geopend

nieuws

Foto Annie Postma

Aanstaande vrijdag wordt bij Woldwijk in Ten Boer officieel het nieuwe voetpad geopend., bedoeld om een verbinding tussen het dorp en Woldwijk te creëren.

Na de aanleg van het pad is er een rand met verschillende soorten bloemen ingezaaid langs het gehele pad, tevens is een toegangshek geplaatst. Ook worden er informatieborden geplaatst over het pad en over Woldwijk. De route start aan de Stadsweg en eindigt bij de Wereldhuiskamer. Het voetpad is alleen toegankelijk voor wandelaars, er mag niet gefietst worden.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vindt de opening met betrokken partijen en in besloten kring plaats. Buiten dit moment om is het voetpad vrij toegankelijk.