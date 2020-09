Viroloog Friedrich: ‘Nieuwe verhoging testcapaciteit wordt materiaalgevecht’

nieuws

Foto: RUG

“We zullen de testcapaciteit echt nog een keer moeten verhogen, overal.” Dat voorspelde arts-microbioloog Alex Friedrich van het Universitair Medisch Centrum Groningen woensdagavond tijdens een interne bijeenkomst in UMCG.

Hoewel Friedrich zich nu een stuk minder zorgen zegt te maken over de corona-situatie dan aan het begin van de pandemie, is de aantredende herfstperiode de voornaamste reden waarom Friedrich aandringt op een nieuwe verhoging van de testcapaciteit: “We zien dan heel veel mensen die ziek gaan zijn en waarschijnlijk geen corona hebben. Maar we weten het niet, we zien het niet. We moeten gaan testen.”

Maar Friedrich zegt wel optimistischer te zijn over de toekomst: “Toen ik zes maanden geleden zag hoe we aan het koersen waren in de mist, dacht wel: Waar zijn we mee bezig? Maar dat zijn we niet meer. En dat geeft mij de hoop dat we nu echt alles op alles gaan zetten om dit onder controle te krijgen. De steun die ik voel in de maatschappij draagt daar ook sterk aan bij.”

De gehele presentatie van Friedrich is hieronder te bekijken: