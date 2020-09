Vijfduizend euro in de aanbieding voor nieuwe biograaf stadhouder Willem Lodewijk

nieuws

Willem Lodewijk van Nassau door Michiel Miereveldt - Foto: Rijksmuseum (via Wikimedia Commons)

Het schrijven van biografie over Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, de man die de stad Groningen in 1594 veroverde op de Spaanse bezetter, kan een historicus in ieder geval al 5.000 euro opleveren. De Stichting Nassau Friesland heeft dit bedrag klaarliggen voor een dergelijk werk.

Volgens de Leeuwarder Courant maakte de stichting afgelopen vrijdag bekend dat het op zoek is naar een historicus die de laatste biografie van Willem Lodewijk (geschreven in 1904) in een nieuw daglicht kan zetten. De stichting hoopt dat meer instanties een bijdrage leveren.

Stadhouder Willem Lodewijk werd in Groningen vooral bekend door de Groninger Schansenkrijg. De Stad werd hierin volledig afgesloten van andere plekken door de wegen af te sluiten van en naar de Stad. Op 23 juli 1594 werd de Stad op de Spanjaarden veroverd, na een beleg van enkele weken. Met het Traktaat van Reductie werd Groningen weer onderdeel Unie van Utrecht en werd Willem Lodewijk, naast stadhouder van Friesland ook regeerder van het gewest Stad en Lande.