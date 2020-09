Vijf weken geen aansluiting tussen Leonard Springerlaan en Ring-West

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat

Vanaf maandag 28 september tot maandag 2 november zijn de aansluiting tussen de westelijke ringweg, de Leonard Springerlaan en de Concourslaan afgesloten.

Combinatie Herepoort boort in deze periode een nieuwe rioolpersleiding onder de westelijke ringweg door. De bestaande persleiding onder de ringweg door ligt in de weg voor het nieuwe viaduct dat hier komt.

Het verkeer vanaf de westelijke ringweg naar de Leonard Springerlaan wordt omgeleid via de Peizerweg en de Paterswoldseweg. Ook bezoekers van MartiniPlaza kunnen deze omleiding volgen. Het verkeer vanaf de Leonard Springerlaan richting Drachten, Assen of Hoogezand kan omrijden via het noorden langs de Peizerweg of via het zuiden langs de Laan Corpus den Hoorn.