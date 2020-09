Vijf ton subsidie voor onderzoek UMCG naar verminderen stress met VR-app

nieuws

Foto: Pixabay

Twee psychiaters van het UMCG, Wim Veling en Catheleine van Driel, ontvangen een subsidie van een half miljoen euro om onderzoek te doen naar het verminderen van stress met VRelax, een virtual reality relaxatie app.

Het onderzoek richt zich op mensen met depressie, psychose, bipolaire- of angststoornis. Veling en Van Driel gaan onderzoeken of de app helpt om te ontspannen, stress te verlagen en slaap te verbeteren. De verwachting is dat dit leidt tot een gunstiger beloop van de psychiatrische ziekten.

VRelax is een app die mensen zelfstandig thuis kunnen gebruiken met een VR-bril. Het bestaat uit tientallen ontspannende en interactieve natuuromgevingen, zoals zwemmen met dolfijnen of spelen met sterren in de lucht. Deelnemers gebruiken de app dagelijks een aantal weken thuis om te ontspannen en hun slaap te verbeteren. Daarbij wordt gemeten wat het effect is op stress, slaapkwaliteit en uitgerustheid.

De komende vier jaar gaan 185 patiënten deelnemen aan het onderzoek. De verwachting is dat patiënten en behandelaren een nieuw middel in handen krijgen waarmee patiënten zelfstandig de grip op hun ziekte terug krijgen.