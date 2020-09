Vijf optredens van Kraantje Pappie in de Oosterpoort

nieuws

Foto: Ben Houdijk

Kraantje Pappie staat van 13 tot en met 17 oktober in de Oosterpoort met ‘Een Kraantje Pappie Show’, een unieke voorstelling. “Al die extra ruimte in de zaal is wel lekker, ken ik m’n ego tenminste een keer kwijt”, zo grapt de rapper dinsdag zijn persbericht.

Alex van Zouwen (de echte naam van de Groningse rapper) nam het heft in eigen handen en benaderde De Oosterpoort met zijn plannen: “Ik zei tegen ze dat ik een gaaf idee had voor hoe ‘Een Kraantje Pappie show’ nu zou moeten zijn. Uitgelegd, zij enthousiast, ik enthousiast.”

Volgens Van Zouwen biedt de coronacrisis een uitdaging om extra creatief te zijn, zeker nu er minder mensen in de zaal zijn: “Met minder mensen in een zaal is het contact veel meer recht toe recht aan en is er ineens ruimte om af en toe gewoon in gesprek te gaan met iemand en vragen te beantwoorden; leer ik mijn fans nog beter kennen, en zij mij.”