Vijf musea geopend tijdens Museumnacht op 12 september

Foto: toersme groningen.nl

Het programma van de Groninger Museumnacht is bekend. Op zaterdag 12 september vindt de vierde editie plaats. Vanwege de coronacrisis is het programma aangepast.

De vijf deelnemende musea zijn die avond geopend van 19 tot 24 uur. In plaats van één ticket voor alle musea verkoopt elk museum dit jaar eigen tickets met tijdsloten. Die kosten 2,50 euro en zijn beperkt beschikbaar. Vanwege de anderhalvemeter-maatregel worden minder bezoekers toegelaten dan gebruikelijk.

Het Groninger Museum presenteert live muziek en dans, workshops en rondleidingen. Ook kun je de lopende exposities bekijken. In Storyworld in het Forum Groningen kun je live op het grote scherm bij de publiekstribune de tekenkunsten van de Groninger Jan-Willem Spakman volgen. Ook zijn er workshops boekbinden en striptekenen.

In het GRID Grafisch Museum zijn veel activiteiten rond het werk van kunstenaar H. N. Werkman. Ook is er live muziek. In het Universiteitsmuseum neemt het exclusief voor de Museumnacht ontwikkelde hoorspel ‘Herinneringen van Aletta’ je mee naar de jonge jaren van Aletta Jacobs.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum presenteert onder meer een stoomcursus Gronings door docent en rapper Olaf Vos, over het uitgaansleven, bier drinken en echt Groningse erotiek.

Voor meer informatie over het programma en voor tickets kun je terecht op groningermuseumnacht.nl