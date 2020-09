Vijf bewoners Paddepoel openen hun tuin op Groene Burendag

nieuws

Foto: Kordelia Nitsch

Op zaterdag 26 september is het Groene Burendag Paddepoel. Die dag gooien vijf wijkbewoners de deuren naar hun tuin open en geven tips over hun ervaringen met de natuur en met diervriendelijk tuinieren.

De start van Groene Burendag Paddepoel vindt plaats in de Plutozaal aan de Plutolaan 329. Daar is van 13.00 tot 14.30 uur een kleine informatiemarkt over onder meer het starten met je eigen groendak. Daarna volgt een rondje langs de vijf tuineigenaren, waarbij je inspiratie kunt opdoen voor bijvoorbeeld een geveltuin, groen dak, boomtuin, natuurtuin, stadstuin of vogel- en insectentuin.

De dag eindigt met een gezamenlijke bollenplantactie bij de Venusvijver. Alle deelnemers krijgen bovendien enkele attenties. Aanmelden kan tot 26 september via ‘wijkbureaupaddepoel.nl’.