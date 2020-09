Vierde verdachte aangehouden voor dodelijk geweldsmisdrijf in Hoogkerk

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

De politie in Groningen heeft afgelopen woensdag een vierde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de het geweldsmisdrijf wat op zondag 16 augustus plaatsvond in Hoogkerk. Het gaat om een 20-jarige man uit de gemeente Westerkwartier. Bij het incident kwam de 51-jarige eigenaar van een Grieks restaurant aan de Zwanestraat om het leven.

Ook drie andere verdachten, van 23, 24 en 51 jaar oud, zitten vast voor betrokkenheid bij het incident. De andere verdachten komen uit Groningen.

Het geweldsmisdrijf vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. In de J.A. de Bree-Meijerstraat werd een 51-jarige man door drie verdachten mishandeld, waarbij er mogelijk ook gestoken is. Het slachtoffer overleed nog dezelfde nacht aan zijn verwondingen.

Woensdag 9 september is in dit onderzoek een vierde verdachte aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit de gemeente Westerkwartier. — Politie Groningen (@polgroningen) September 10, 2020