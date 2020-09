Vier nieuwe partners voor WIJS project

nieuws

foto: André Huitenga

Het WIJS project verwelkomt op donderdag 10 september vier nieuwe partners. Het project zet studenten in om de leefbaarheid van de stad te vergroten en studenten en stadjers met elkaar in contact te brengen.

Afgelopen jaar zette WIJS ruim duizend studenten in en werden via WIJS meer dan 1700 inwoners geholpen. Donderdag sluiten vier nieuwe partners zich aan bij het WIJS initiatief. Het gaat om WIJ-Groningen, de RUG, het Noorderpoort en het Alfa College.

Het WIJS initiatief werd in 2014 opgericht door de gemeente Groningen en de Hanzehogeschool. De overeenkomst wordt ondertekend in het Floreshuis. Daarnaast vertellen mbo-, hbo- en wo-studenten over hun ervaringen in het WIJS project van het afgelopen studiejaar.