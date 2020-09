Vier coronabesmettingen bij Dizkartes, Sociëteit tot zondag gesloten

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Bij studentenvereniging Dizkartes zijn vier studenten positief getest op het coronavirus. De Sociëteit blijft tot zondag gesloten.

De beslissing om de Sociëteit te sluiten is genomen om een ergere situatie te voorkomen. De vier leden die positief getest zijn hebben allemaal milde klachten. De GGD is direct een bron- en contactonderzoek gestart. Dit heeft laten zien dat er geen besmettingen plaats hebben gevonden op de Sociëteit.

“Wij nemen de situatie erg serieus en we staan in nauw contact met de GGD, de Veiligheidsregio Groningen, de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool”, laat de vereniging weten. “We houden onze leden continu op de hoogte van de ontwikkelingen. We hebben onze leden nogmaals dringend verzocht om zich te houden aan de maatregelen van het RIVM.”

Dizkartes is niet de eerste studentenvereniging in Groningen waar het coronavirus wordt vastgesteld. Afgelopen week gebeurde dit al eerder bij de Navigators, Vindicat, Albertus Magnus en roeivereniging Gyas.