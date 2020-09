Vermiste man (67) tijdens zoekactie levend en wel gevonden

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De man (67) die sinds afgelopen maandag vermist werd is donderdag in het begin van de avond levend teruggevonden. Dat laat de politie weten.

De Stadjer werd afgelopen maandag voor het laatst gezien aan de Van Royenlaan in de wijk De Wijert. Op die plek begon donderdagmiddag om 16.00 uur een zoekactie. Zo’n vijftig mensen doorzochten de omgeving. “Ik heb begrepen dat hij gevonden is tijdens deze actie”, vertelt politiewoordvoerder Tessel Horsman. “Het is echt heel mooi nieuws. Ook iets wat je niet meer verwacht omdat deze persoon een flink lange tijd weg is geweest.”

Afgelopen maandag werd er direct alarm geslagen toen de man niet verscheen op de uitvaart van zijn partner. “De man is inmiddels herenigd met zijn familie. We willen iedereen die heeft geholpen met zoeken en naar hem heeft uitgekeken, hartelijk bedanken.” Naar verluidt is de man aangetroffen in de wijk De Wijert.