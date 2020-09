Verlies voor Gorecht en The Knickerbockers, monsterzege Groen Geel

sport

Foto Martijn Minnema: Lycurgus - Mamio

Bij de start van de competitie liepen tweedeklassers Gorecht en the Knickerbockers zaterdag beide tegen een thuisnederlaag aan. Een klasse lager begon Groen Geel met een monsterzege op bezoek bij HFC’15.

Door Martijn Minnema

2J

Gorecht begon het seizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Meppel en leek door een treffer kort voor tijd (Bob Poorta) een 0-1 nederlaag af te wenden, ware het niet dat Meppel daarna opnieuw op voorsprong kwam en zo met 1-2 won.

The Knickerbockers startte dramatisch en keek na een half uur thuis tegen Gramsbergen al tegen een 0-4 achterstand aan. De schade bleef beperkt tot een marge van vier, TKB verloor uiteindelijk met 2-6.

3C

Groen Geel maakte in de voorbereiding en in de bekerwedstrijden al een goede indruk en trok die lijn door in de eerste competitiewedstrijd. In Hoogkerk werd HFC’15 met 12-1 verslagen. Ook Velocitas en Helpman openden het seizoen met een zege, Velocitas won uit bij Zuidlaren met 1-3, Helpman won met 1-0 van Aduard 2000. Stadspark verloor thuis met 3-6 van Grijpskerk. Het duel tussen Be Quick 1887 en Omlandia werd afgelast omdat er geen scheidsrechter kwam opdagen.

4C/5D

In 4C won Mamio de stadsderby tegen Lycurgus met 2-1. Beide teams streden vorig seizoen om promotie. Amicitia VMC verloor thuis met 0-3 van ONR. Doelpuntenmachine Freddy de Grooth begon het seizoen ook goed, in 5D eindigde Groninger Boys-Oosterparkers in 2-1, 2x Freddy de Grooth.