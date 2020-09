Verdachte overval winkel Wielewaalplein blijkt onschuldig

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De man die dinsdag na de overval op een winkel aan het Wielewaalplein werd aangehouden, is weer op vrije voeten. Hij bleek niets met de overval te maken te hebben.

De winkel werd rond 16.00 uur overvallen door twee jonge mannen. nog voortvluchtig. Ze bedreigden het personeel met een wapen – waarschijnlijk een mes – en gingen er vervolgens vandoor. Het is niet bekend of er geld of goederen zijn buitgemaakt.

De eerste verdachte is een tiener, blank en 1.65 tot 1.70 meter lang. Hij droeg zwarte kleding en een zwart mondkapje. De onderkant van zijn schoenen was opvallend licht.

De tweede verdachte is eveneens een tiener, blank en tussen de 1.65 en 1.70 meter lang. Hij droeg donkere kleding en had vermoedelijk een kleine tatoeage in het gezicht.

Mensen die meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.