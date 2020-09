Verbouwing Synagoge van start gegaan

nieuws

De verbouwing van de Mikwe. Foto: Willy van der Schuit

In de Synagoge in de Folkingestraat is dinsdag gestart met verbouwing zodat er in de toekomst alle ruimte is om het verhaal van Joods Groningen te kunnen vertellen. De verbouwing moet in februari volgend jaar afgerond zijn.

Bij de verbouwing blijft de unieke architectuur van het pand uit 1906 intact. Wel komt er een nieuwe museale opstelling. In de toekomst zullen de museum-activiteiten in het hele gebouw aanwezig zijn door middel van digital storytelling. Ook op plekken waar de bezoekers het niet verwachten, zullen ze worden meegenomen in Joodse rituelen, feesten en persoonlijke verhalen. Ook zal er veel aandacht zijn voor de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe museale indeling zal niet ten koste gaan van de religieuze activiteiten die in het gebouw gehouden worden.

Rituele baden

Een ander onderdeel van de plannen is het toegankelijk maken van het mikwe, de ruimte met de rituele baden in het Rabbinaatshuis. “Het is misschien wel de belangrijkste plek in de synagoge. Hier kwamen Joodse vrouwen uit Groningen en omgeving een maal per maand voor een rituele reiniging. Ook de avond voor hun huwelijk dompelden ze zich onder in het mikwe. Er waren oorspronkelijk vier baden, maar twee zijn nog zichtbaar”

In oktober enkele weken gesloten

De verbouwing betekent dat gebruikers en bezoekers de komende tijd in het stof zitten als er gewerkt wordt aan fris schilderwerk, nieuwe elektra, de plaatsing van een invalidentoilet, het verplaatsen van de cv en nieuwe verlichting. Tot 27 september is de expositie Vrijheid met een Zwarte Rand te zien. In oktober is het gebouw enkele weken gesloten zodat de vloer en de entree aangepast kunnen worden.