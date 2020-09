Veiligheidsregio: ‘Geen aanvullingen op landelijke maatregelen’

Binnen de Veiligheidsregio Groningen worden geen extra maatregelen genomen tegen het coronavirus als aanvulling op de maatregelen die de Rijksoverheid vrijdagmiddag bekend maakte. Dat liet burgemeester Koen Schuiling vrijdagmiddag weten tijdens een persconferentie.

Volgens Schuiling wordt daarmee de toegangsstop die tot nu toe gold binnen de Diepenring van de Stad vervangen door de maatregelen die het rijk heeft opgelegd. Dat was tot nu toe om half twee.

Schuiling benadrukte nogmaals dat extra aandacht blijft voor het naleven van de basisregels tegen het coronavirus binnen sportclubs, binnen studentenhuizen en -verenigingen en de horeca. Ook heeft de gemeente winkels gevraagd zich in te spannen om het virus in te dammen, door te zorgen voor desinfectiemiddelen en opnieuw ‘bloktijden’ in te voeren voor kwetsbare groepen.